Roma-Parma, i convocati di Fonseca: out Kluivert per scelta tecnica

La Roma questa sera affronta il Parma in una gara fondamentale dopo l’aggancio in classifica del Napoli e la vittoria di ieri del Milan che ha accorciato sui giallorossi. Fonseca non potrà disporre di Smalling e Santon, il primo alle prese con un problema all’adduttore e il secondo con una lesione al polpaccio. Out anche Kluivert per scelta tecnica. Il tecnico portoghese, attraverso il sito del club, dirama la lista dei convocati. Di seguito l’elenco completo:

Pau Lopez

Fuzato

Mirante

Zappacosta

Kolarov

Cetin

Fazio

Mancini

Peres

Spinazzola

Ibanez

Cristante

Pellegrini

Perotti

Villar

Veretout

Zaniolo

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Under

Kalinic

Perez