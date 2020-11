Fonseca: “Smalling non è pronto, domani non ci sarà. Tiago Pinto una scelta dei Friedkin”

La Roma torna in campo dopo la sosta per le nazionali contro il Parma di Liverani, non senza qualche problema di formazione in seguito ai casi Covid in squadra. Dzeko, Kumbulla e Fazio sono ancora positivi, Pellegrini è a disposizione ma con solo la rifinitura nelle gambe e Smalling non è al top. Il tecnico portoghese dovrà scegliere la formazione anche considerando i prossimi impegni: alle 13.30 Fonseca prende la parola nella consueta conferenza stampa della vigilia per fare il punto della situazione.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Le condizioni di Pellegrini e Smalling?

Lorenzo non è al meglio, ma sarà convocato. Smalling non è pronto, non ci sarà domani.

La striscia di imbattibilità in campionato della Roma era partita proprio da una vittoria contro il Parma, segnarono Veretout e Mkhitaryan. Da allora 15 risultati utili consecutivi. Cosa ha fatto la differenza?

Il tempo è una cosa molto importante, abbiamo lavorato per costruire un’identità. La squadra ha un’identità più chiara. Quando un allenatore arriva in una squadra ha sempre bisogno di tempo per costruire. La squadra conosce meglio le mie idee, gioca insieme meglio e i risultati danno fiducia a tutti noi, rinforzando il nostro modo di giocare e l’atteggiamento dei giocatori.

I Friedkin l’hanno coinvolta chiedendole un parere nella scelta di Tiago Pinto o è venuto a conoscenza della decisione una volta presa?

E’ stata una scelta del presidente. Pinto ha fatto un grande lavoro in Portogallo, ha dimostrato grande competenza.

501 giorni fa ha diretto il suo primo allenamento con la Roma: quanto si sente cambiato lei e quanto è cambiata la Roma?

C’è da migliorare sempre, in tutti i commenti. Mi sono adattato di più all’Italia e al calcio italiano, con una miglior consapevolezza. Questo è importante da capire. E’ vero che sono una persona di identità, per me questa è una squadra che gioca un calcio che è più vicino a quello che voglio.

Mkhitaryan può giocare centravanti domani?

Gioca bene come punta, ma domani ci sarà Mayoral in campo.

Che effetto le fa da cittadino straniero sapere che la Roma in tanti anni non abbia potuto costruire uno stadio di proprietà?

Non conosco il processo dall’inizio, ma avere uno stadio è importante per la crescita di tutti i club.

Diawara è pronto a giocare dall’inizio o giocherà Villar?

Villar.

Dietro giocherà uno tra Cristante e Jesus oppure ci sarà la difesa a 4?

Vediamo domani.

La difesa a 3 è nata da un confronto con Petrachi?

Ho avuto sempre un ottimo rapporto con lui, ho sempre ascoltato i suoi consigli. Ne ho parlato con lui e con altri, mi piace sentire chi è vicino a me. Il cambio è però stata una mia scelta, era un momento in cui pensavo fosse giusto dato il momento della squadra e conoscendo il campionato. E’ stata una mia scelta.

Si pensa a una struttura più fluida e moderna con Tiago Pinto. le piacerebbe avere un ruolo più decisivo nella scelta dei giocatori?

E’ importante lavorare tutti insieme. Dobbiamo poter tutti scegliere ciò che è meglio per la Roma.

Come ha lavorato la squadra in queste due settimane?

La prima settimana è stata difficile, abbiamo scelto il lavoro individuale dopo i casi di Covid. Nella seconda settimana abbiamo lavorato molto bene. Siamo pronti per iniziare questa serie difficile di partite. Adesso è importante pensare solo al Parma.

Il Parma è una squadra completa in tutti i reparti

E’ una squadra forte, compatta in difesa e forte in contropiede grazie a Gervinho. Non dovremo lasciarli uscire con facilità in contropiede