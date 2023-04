Roma Primavera, Oliveras operato al menisco: c’è il comunicato del club

L'operazione, eseguita dal professor Mariani, è perfettamente riuscita per il terzino della Primavera. Da oggi via all'iter riabilitativo

Tramite un comunicato ufficiale, l'As Roma rende noto che nella giornata di ieri Jan Oliveras, difensore spagnolo della primavera giallorossa, è stato sottoposto a intervento di sutura del menisco mediale del ginocchio destro. L'operazione, eseguita dal professor Mariani coadiuvato dal medico di squadra Ferrazza, è perfettamente riuscita. Da oggi il classe 2004 inizierà l'iter riabilitativo. Oliveras si era infortunato al ginocchio destro durante la gara di campionato tra Milan e Roma, tanto da essere costretto a uscire in barella. In questa stagione il giocatore di Guidi ha collezionato 20 presenze e Mourinho lo aveva spesso seguito anche per un futuro ingresso in prima squadra.