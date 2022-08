Roma, nuova partnership con Klarna: un servizio di pagamenti flessibili per i tifosi

"AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con Klarna, che diviene Official Supplier del Club per la categoria Buy Now Pay Later. I tifosi giallorossi hanno già avuto modo di apprezzare le caratteristiche che hanno reso Klarna un leader a livello globale nel campo dei pagamenti flessibili durante la fase di sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2022-23. Sono stati infatti quasi 7.000 gli abbonati che hanno scelto di risparmiare tempo e denaro grazie alla modalità di pagamento offerta da Klarna che, per la prima volta per un club di Serie A, ha permesso di dividere la spesa per l’abbonamento in 3 rate e senza interessi.