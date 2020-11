Roma, nuova idea per la dirigenza: Friedkin offre ruolo a Scalera

Nuova idea per la dirigenza della Roma. L’obiettivo della nuova proprietà è quello di rafforzare la Roma anche fuori dal campo e, per raggiungere lo scopo, i Friedkin avrebbero individuato un profilo di assoluto spessore. Si tratta di Stefano Scalera, vice capo di Gabinetto del Ministro di Economia e Finanza (MEF). Il ruolo di cui le parti stanno discutendo sarebbe relativo al rafforzamento dei rapporti istituzionali. Il profilo di Scalera, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe molto gradito della nuova proprietà americana per la sua capacità di abbinare esperienza economica e politica. Sono previste novità nelle prossime settimane.