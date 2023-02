Roma, numeri horror sotto porta: prima per big chance fallite negli ultimi 2 anni

Dati sconfortanti per il pacchetto offensivo: su 154 grandi occasioni avute la squadra di Mourinho ne ha covertite in gol solamente 52

Poco cinismo, imprecisione e mancanza di cattiveria sotto porta. Sono questi gli elementi che rendono l'attacco della Roma uno dei peggiori d'Europa per numeri. Secondo quanto riportato da Kickest nelle ultime due stagioni nessuna squadra di Serie A ha fatto peggio della Roma. I giallorossi falliscono tantissime big chance. Su 154 grandi occasioni avute la squadra di Mourinho ne ha covertite in gol solamente 52: il 33,7%. Anche nella sfida contro il Salisburgo Abraham e compagni hanno fallito molte opportunità per il vantaggio e a due minuti dalla fine è arrivata la beffa. Per raggiungere la Champions e continuare il percorso in Europa League sarà fondamentale aggiustare la mira.