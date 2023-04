Roma, Mourinho premiato a Trigoria dall’Associazione Argos Forze di Polizia

Lo Special One questa mattina ha ricevuto la visita dell'Associazione per le Relazioni di Geopolitica e Osservatorio sulla Sicurezza

Mattinata speciale per José Mourinho che al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria ha incontrato alcuni rappresentanti dell'Associazione Argos Forze di Polizia. Lo Special One, come mostrato da lui stesso sui propri account social, ha ricevuto un quadro con un suo ritratto, una targa con su scritto "Certificato di Lode", oltre ad una medaglia dell'Associazione stessa.