Roma, Mourinho dà tre giorni di vacanza. Mayoral vola a Dubai, Villar a Milano

Nonostante lo stop concesso dallo Special One, gli infortunati hanno deciso di presentarsi a Trigoria per lavorare e concentrarsi sul rientro

Dopo gli allenamenti tenuti questa settimana lo Special One ha dato ai suoi tre giorni di riposo. Per la Roma di Mourinho un calo fisico e mentale che ha condizionato questo inizio di campionato, nonostante il sesto posto con un distacco dalla Lazio di soli due punti. Il tecnico portoghese sta sfruttando questa pausa per lavorare con i pochi giocatori rimasti nella capitale. Fra i giallorossi rimasti a Roma c'è chi ha usato questi giorni di riposo per dedicarsi alla cucina, come Ibanez e Smalling. Il difensore brasiliano ha preso lezioni su come si fa la pasta fatta a mano, in Italia è doveroso farlo. Poi c'è chi ha deciso di partire, come Villar che si è recato a Milano per il torneo di Tennis di Milano, Atp Next Gen Finals. Anche l'attaccante Mayoral ha optato per un viaggio con la sua compagna, direzione Dubai. Il capitano Pellegrini festeggia i 9 anni insieme alla sua amata Veronica. Si tornerà a Trigoria lunedì pomeriggio, dove il gruppo riprenderà a lavorare in vista del match contro il Genoa. Partita che non sarà semplicissima. Oltre al rientro spezzettato dei giocatori che sono con la Nazionale, sottolineando anche che il club ligure avrà in panchina Sevcenko. La voglia di ritornare in campo è forte per gli infortunati, che nonostante i giorni di riposo concessi dal tecnico, oggi si sono presentati a Trigoria per continuare a lavorare sul recupero: Spinazzola, Vina, Zaniolo, Smalling, Calafiori e Pellegrini. Grande dimostrazione di responsabilità e professionalità.