Roma, Mkhitaryan in doppia cifra per gol e assist: Salah l’ultimo a riuscirci

Nessun romanista dai tempi dell'egiziano nella stagione 2016/17 aveva collezionato questi numeri

Una stagione certamente positiva sotto il punto di vista dei numeri per Mkhitaryan. Con la rete e i due passaggi vincenti collezionati ieri nella vittoria per 5-0 della Roma con il Crotone l'armeno è arrivato complessivamente a dieci gol e undici assist complessivi in Serie A. Un rendimento straordinario nella prima parte e ben più deludente nella seconda metà della stagione, che costituisce tuttavia un record per il centrocampista. Nessun giocatore giallorosso arrivava infatti in doppia cifra per gol e assist dai tempi di Salah. L'egiziano, ora stella del Liverpool, concluse la stagione 2016/17 con 15 reti e 11 assist. In questa annata calcistica Mkhitaryan è il secondo giocatore in Serie A a collezionare la doppia cifra in entrambe le voci statistiche: il primo è stato Romelu Lukaku dell'Inter.