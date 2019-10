Roma-Milan, Zaniolo migliore in campo. E Smalling approva: “Meritato” – FOTO

Il gol partita, tanta corsa e soprattutto la solita dose di classe e di talento. Questo è stato il Roma-Milan di Nicolò Zaniolo, che è stato eletto man of the match dai social giallorossi. Un riconoscimento commentato anche da Chris Smalling, che su Twitter ha voluto commentare la grandissima prestazione del numero 22 romanista: “Well deserved (Meritato)”. Queste le parole del centrale inglese, autore anch’egli di una partita solida in difesa, con anche un gol sfiorato di testa.