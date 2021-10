Roma-Milan sarà anche Abraham contro Tomori, amici da una vita

L'attaccante e il difensore si conoscono da quando avevano 7 anni, domenica però si daranno battaglia per una partita importante

Domenica non sarà proprio una partita come le altre. Non lo sarà nemmeno per due amici come Tammy Abraham e Fikayo Tomori. Due amici che si affronteranno per la prima volta dopo che hanno condiviso il settore giovanile con la maglia del Chelsea. Entrambi hanno 24 anni, ma il difensore del Milan ha 6 mesi di esperienza in più in Serie A. Con la maglia dei blues hanno vinto insieme la Youth League e esordito in Premier a distanza di una sola partita. Sono cresciuti insieme calcisticamente e si conoscono da quando avevano 7 anni. "Non possiamo stare lontani l'uno dall'altro. Il viaggio continua fratello, sono così felice per te! La fatica non si ferma e Dio coronerà i tuoi sforzi con successo. Ma ora.. siamo rivali. Ti voglio bene fratello. Ci vediamo presto". Queste le parole di accoglienza di Tomori nei confronti di Abraham quando il 9 giallorosso ha firmato per la Roma. Quel "ci vediamo presto" sta per arrivare, e i due amici saranno per 90 minuti acerrimi rivali. Sarà un duello tra Tomori e Arbaham, tra Roma e Milan, che può voler dire tanto per il prosieguo del campionato delle rispettive compagini.