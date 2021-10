Roma-Milan, le formazioni ufficiali di Mourinho e Pioli

Nessun cambio per lo Special One

Manca poco al fischio d'inizio di Roma-Milan e i due club hanno diramato le formazioni ufficiali che si daranno battaglia sul campo. Mourinho schiera per gran parte la formazione vista contro Napoli e Cagliari. Tra i pali ci sarà il solito Rui Patricio, protetto da Karsdorp sulla destra, Mancini e Ibanez al centro e Vina a sinistra. Gli irremovibili Cristante e Veretout faranno da raccordo tra la difesa e l'attacco guidato da Abraham. Dietro di lui agiranno Zaniolo, capitan Pellegrini e Mkhitaryan. Pioli invece ha optato per Tatarusanu in porta, Kjaer e Tomori centrali con Ibrahimovic terminale offensivo. Krunic agirà da trequartista al posto di Brahim Diaz, pronto a subentrare.