Roma-Milan, in vendita i biglietti per gli abbonati plus: prezzi a partire da 40€

La data di Roma-Milan ancora non si conosce, ma il club ha già messo in vendita i biglietti per il big match che si svolgerà il week end del 29/30 aprile. Dalle 16 della giornata di oggi gli abbonati plus potranno acquistare i tagliandi: i prezzi partono da 40€. La seconda fase inizierà dalle ore 12 di giovedì 2 marzo, tutti gli abbonati (Plus e Classic) potranno godere di un prezzo riservato. Mentre il 16 marzo inizierà la vendita libera (ore 12). Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per singola transazione.