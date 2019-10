Roma-M’Gladbach, bilancio negativo con Collum: l’ultima volta fu sconfitta contro Fonseca

Come riportato dal sito ufficiale della Uefa, sarà l’arbitro William Collum a dirigere il match di Europa League tra Roma e Borussia Mönchengladbach, in programma giovedì alle 18:55 allo stadio Olimpico. I giallorossi vantano due precedenti con il fischietto scozzese: il primo risale al dicembre del 2010 nel pareggio per 1-1 contro il Cluj. Dove andò a segno per loa Roma Marco Borriello. Il secondo invece, riporta alla sfida con lo Shakhtar di Paulo Fonseca, vinto dagli ucraini per 2-1 dopo il vantaggio di Ünder.