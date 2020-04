Roma, l’uovo di Pasqua da Candela e il sorriso degli abbonati Under 10

La sorpresa ricevuta stamattina da Flavio, giovane tifoso giallorosso abbonato con il papà in tribuna Tevere, difficilmente verrà dimenticata. Secondo quanto riportato da Francesca Ferrazza su “La Repubblica”, il piccolo fan della Roma, infatti, davanti alla porta di casa si è ritrovato, con guanti e mascherina, Vincent Candela. Il motivo? Un uovo di Pasqua giallorosso e vari gadget ufficiali da consegnare per la nuova iniziativa di RomaCares volta agli abbonati Under 10. Il piccolo Flavio purtroppo non ha avuto la fortuna di vedere l’esterno francese all’azione nel terzo scudetto della Roma, ma a rinfrescargli la memoria sicuramente saranno arrivati i ricordi di papà Fabrizio, per forza di cose più preparato sull’argomento. E così, dopo i saluti e foto (sempre a distanza di sicurezza), ancora un altro sorriso è stato strappato dalla Roma in questo momento di difficoltà.