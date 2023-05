Roma, l’ultima seduta prima della storia: sorrisi, unione e Dybala pronto

Se li è portati tutti in campo Mourinho. Col sorriso sulle labbra ma le motivazioni che sprizzano da tutti i pori sotto il caldo sole di Roma preludio di quello di Budapest. C’è Dybala, c’è Spinazzola, c’è anche Karsdorp. I primi due possono partire dal primo minuto in una squadra che finalmente avrà l’imbarazzo della scelta. Proprio nella notte più importante. L’umore del gruppo è altissima: Mancini dedica un bonario “mortacci” ai giornalisti che non risalutano, Mourinho si diverte a guardare il torello, tutti prendono in giro Svilar per un tunnel subito, Dybala ha messo il dolore nel taschino dei brutti ricordi. Un allenamento fake probabilmente visto che le scelte in gran segreto Mou le ha prese ieri pomeriggio. Ma anche l’occasione per prendersi l’ultima boccata di ossigeno prima della partenza per l’Ungheria con tanto di partitella dove nessuno si è tirato indietro. Lì, forse, l’aria sarà più tesa. Con la Joya in campo la Roma ritroverebbe la formazione tipo. Ovvero con la coppia di trequartisti completata da Pellegrini e Abraham davanti. A centrocampo Matic e Cristante, ai lati Spinazzola e uno tra Celik e Zalewski. In difesa Ibanez sembra aver vinto la concorrenza di Llorente per formare il trio con Smalling e Mancini. In corso d’opera tanti cambi per Dybala: da Bove a Wijnaldum passando per El Shaarawy. A secondi di come si mette la partita. Senza la Joya cambierebbe molto con due variabili: Bove a rinforzare la mediana o il Faraone al posto dell’argentino. Mourinho ha studiato 2-3 partite insieme, e d’altronde chi meglio di lui può preparare una finale?