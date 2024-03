Roma, Lukaku ancora out: verso il forfait con il Sassuolo

Romelu Lukaku non era stato convocato per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton ed era rimasto ad allenarsi a Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport il belga, a causa di un problema all'anca, non prenderà parte neanche alla partita contro il Sassuolo programmata per domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico. In Europa, per sostituire il numero 90 è stato scelto Sardar Azmoun che si è anche visto annullare dall'arbitro Zwayer un fantastico gol in rovesciata.