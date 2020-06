Roma, Lo Schiavo nuovo capo degli osservatori. Prende il posto di Bifulco

Simone Lo Schiavo verso la Roma. Come riporta Alfredo Pedullà, il direttore sportivo della Vibonese ha un’intesa di massima per cominciare una nuova esperienza professionale alla Roma come capo degli osservatori. Prende il posto di Bifulco, che ha scelto di andare all’Ascoli. Lavorerà accanto a De Sanctis, che invece ha rifiutato proprio l’Ascoli per restare alla Roma. Per Morgan potrebbero aprirsi le porte del ruolo di direttore sportivo dopo la crisi tra Petrachi e Pallotta. Se il d.s. salentino dovesse lasciare in anticipo la Roma, l’ex portiere sarebbe l’erede designato, almeno per questa sessione di mercato. Intanto Lo Schiavo è pronto per iniziare la nuova avventura a Trigoria, in un momento tutt’altro che semplice per la società giallorossa.