Roma-Leicester, domani alle 17 la conferenza stampa di Mourinho. Rifinitura alle 18

Il ritorno della semifinale contro il Leicester si avvicina a grandi falcate. Domani alle 17 Mourinho prenderà parte insieme a Cristante conferenza stampa di vigilia e successivamente, alle 18, guiderà l'ultimo allenamento dei giallorossi a Trigoria prima del calcio d'inizio della gara, atteso per le 21 di giovedì. Tolto Mkhitaryan, che non sarà della partita a causa del problema al flessore destro rimediato all'andata, lo Special One dovrebbe affidarsi agli stessi undici della settimana scorsa con un Oliveira titolare in più. Le Foxes, dal canto loro, arriveranno nella Capitale, attesi dagli oltre 60 mila dell'Olimpico, solo per la gara.