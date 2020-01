Roma-Lazio, Zaniolo battagliero: “Sfondiamoli!” – FOTO

È stata una vigilia senza dubbio molto particolare per Nicolò Zaniolo. Il talento classe ’99 è costretto ai box per la rottura del crociato e dovrà guardare il derby contro la Lazio fuori dal campo. Inoltre, lo striscione dei tifosi biancocelesti appeso ieri a Trigoria nei suoi confronti ha contribuito ad alzare l’attesa. Lo stesso Zaniolo ha caricato l’ambiente e i compagni sui social: “Sfondiamoli”, ha scritto Nicolò pubblicando anche l’esultanza con Kolarov nel derby della scorsa stagione. Un in bocca al lupo ai compagni, certo, ma con un sapore sicuramente rabbioso per il ventenne giallorosso.