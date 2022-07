Trigoria, doppia seduta per la Roma: Zaniolo si ferma con i tifosi all’uscita

La Roma continua la preparazione per la prossima stagione. Questa mattina la squadra ha lavorato in palestra mentre alle 17 è iniziata la seconda sessione di allenamento. Domani ci sarà la prima amichevole stagionale contro il Trastevere e sarà l'occasione per Mourinho per provare qualche giovane della Primavera. Lunedì torneranno i nazionali e martedì la squadra sarà in partenza verso il Portogallo per continuare il ritiro pre stagionale. Dopo la seduta di allenamento pomeridiana, come di consueto, alcuni calciatori della Roma si sono fermati con i tifosi all'uscita. Stavolta Nicolò Zaniolo, sotto la lente d'ingrandimento in questi giorni per il suo possibile passaggio alla Juventus, accompagnato come sempre da papà Igor ha firmato autografi e scattato foto con i sostenitori giallorossi. Nessun commento, ovviamente, alle domande sul futuro. Almeno per il momento sembrano quindi superate le polemiche dei giorni scorsi per il fatto che Zaniolo non si fosse fermato come molti altri suoi compagni.