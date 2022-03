Roma, la società e tre calciatori giallorossi ricordano la scomparsa di Astori

Alcuni calciatori giallorossi hanno voluto ricordare l'ex difensore scomparso tragicamente il 4 marzo del 2018 prima di un match di campionato

A 4 anni dalla prematura scomparsa di Davide Astori, ala società e alcuni calciatori giallorossi , in particolare El Shaarawy, Pellegrini e Mancini, lo hanno voluto ricordare tramite delle storie Instagram. Il difensore ha vestito nella stagione 2014/15 la maglia giallorossa per 24 volte, realizzando anche un gol decisivo in trasferta contro l'Udinese, città dove tre anni dopo perse tragicamente la vita nella sua stanza d'hotel.