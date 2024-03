Roma, la ripresa degli allenamenti a Trigoria: ci sono Mancini e Ndicka

Anche Bove e Baldanzi hanno lavorato regolarmente in gruppo in vista del riavvio di campionato previsto l'1 aprile contro il Lecce

La Roma torna ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini dopo i giorni di riposo che Daniele De Rossi aveva concesso. A Trigoria i giallorossi si allenano sotto un diluvio torrenziale in vista del riavvio del campionato contro il Lecce in programma l'1 aprile. Presente Mancini, tornato dall'impegno con la Nazionale. Hanno lavorato in gruppo anche Baldanzi e Bove, così come Ndicka che pare aver superato del tutto il problema che non gli ha permesso di partire durante la sosta con la sua Costa d'Avorio. Bene anche Abraham che procede verso il recupero di una forma migliore.