Roma, rifinitura in vista del Siviglia: Dybala, Spinazzola e Karsdorp in gruppo

TRIGORIA - Ci siamo. Domani la Roma scenderà in campo alla Puskas Arena di Budapest per affrontare il Siviglia nella finale di Europa League. Oggi a Trigoria ha svolto l'ultimo allenamento prima della partenza per la capitale ungherese, prevista nel primo pomeriggio. Alle 17:45 ci sarà la conferenza di Mourinho, accompagnato da Pellegrini e Mancini. La seduta inizia alle 12.00, in gruppo Spinazzola, Dybala e Karsdorp. Unico assente Kumbulla, mentre non è in gruppo Camara che assiste alla partitella da dietro la porta di Rui Patricio. Presente anche Pinto che è fuori dal campo e assiste alla seduta. La squadra si divide in due gruppi per il consueto torello. Il clima è sereno, i giocatori sorridono e scherzano tra di loro. In un secondo momento la squadra viene divisa in due per una partitella a campo ridotto. La formazione col fratino è composta da Svilar, Llorente, Mancini, Missori, Matic, Volpato, Cristante, Wijnaldum, Solbakken, Belotti e Pellegrini, mentre per quella senza giocano El Shaarawy, Abraham, Darboe, Bove, Celik, Smalling, Tahirovic, Karsdorp, Spinazzola, Ibanez e Rui Patricio. I jolly sono Dybala e Zalewski che indossano un fratino blu. L'argentino durante la partitella si è posizionato quasi sulla linea laterale, effettuando passaggi corti per non forzare la giocata. Ad assistere all'esercizio c'è Nuno Santos, Mourinho ha lasciato il campo 10 minuti dopo l'inizio dell'allenamento. In seguito la squadra si divide. Sul campo principale restano Mancini e Pellegrini, per provare le punizioni, e Abraham, El Shaarawy, Solbakken, Zalewski, Volpato, Wijnaldum e Celik, che si focalizzano sui tiri in porta. In un secondo momento, Gini e il Faraone si sono spostati per provare le punizioni insieme al capitano e al numero 23. La restante parte della squadra si è trasferita su un campo adiacente. Simpatico siparietto tra Dybala e il guidatore di una caddy che gli offre un passaggio. L'argentino ridendo risponde: "No, su questa non salgo". Dopo aver provato i tiri, i giocatori lasciano il campo centrale. L'ultimo ad uscire è Wijnaldum che si occupa di rimettere a posto i palloni.