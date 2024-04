Roma, la rifinitura alla vigilia del Bologna: out Lukaku. Mancini in gruppo

Alla vigilia dello scontro diretto contro il Bologna, la Roma questo pomeriggio è scesa in campo a Trigoria per l'allenamento di rifinitura. Daniele De Rossi contro i rossoblù dovrà fare a meno di Lukaku (come da lui stesso ammesso in conferenza stampa). Il belga infatti è stato l'unico assente nella seduta odierna. Presenti sia Sardar Azmoun che Tammy Abraham, in ballottaggio per ereditare la maglia da titolare al centro dell'attacco. In gruppo anche Mancini dopo l'allenamento personalizzato di ieri e sarà regolarmente in campo contro i rossoblù in un match che mette in palio tre punti pesantissimi per la corsa ad un posto nella prossima Champions League. La Roma infatti, al momento, si trova al quinto posto in classifica con 4 punti di ritardo sulla formazione di Thiago Motta.