Roma, la coppa dell’Europa League è nello spogliatoio. Le immagini dalla Puskas Arena

La clessidra continua a scorrere e a Budapest, in particolare nella Puskas Arena, si stanno ultimando gli ultimi dettagli prima che inizia la battaglia tra Roma e Siviglia per la conquista dell'Europa League. Nella mattinata, la coppa è passata anche dallo spogliatoio della Roma come mostrato sui propri profili social da Matteo Picarazzi, per tutti "Dread" (famoso youtuber italiano). Come detto da lui stesso, la preoccupazione di tutti i tifosi era se la star del web avesse toccato il trofeo, gesto vietatissimo prima di una finale: "Non l'ho fatto, non sono matto. Non lo avrei fatto lo stesso ma se ci avessi provato mi avrebbero sparato".