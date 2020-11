Roma, la carica di Villar: “Lavorare di più” – FOTO

Gonzalo Villar si sta lentamente ritagliando sempre più spazio nella Roma di Paulo Fonseca. Il centrocampista ex Elche si è fatto trovare pronto quest’anno, sfruttando le occasioni che soprattutto in Europa League gli sono state concesse per mettere in mostra le sue qualità. Un percorso che positivo che, tuttavia, non sembra aver appagato affatto il nativo di Murcia, come dimostra il suo ultimo post su Instagram. “A nessuno importa. Lavorare di più”: messaggio eloquente e dimostrazione di mentalità importante nonostante la giovane età. Apprezzato dai tifosi e con tanta voglia di far bene: Villar punta a prendersi la Roma.