Roma, la campagna abbonamenti 23/24 vola: esauriti Curva e Distinti Sud

Nonostante domani ci sia una della partite più importanti della storia, il pubblico romanista pensa già anche a ciò che sarà il futuro. La campagna abbonamenti per la stagione 2023/23 sta andando a gonfie vele. Terminata la prima fase, quella che permetteva, agli abbonati, di riconfermare il proprio posto all'Olimpico, sono esauriti i seggiolini disponibili in Curva e Distinti Sud. Il cuore del tifo romanista, quello che risponde sempre presente in qualsiasi momento. Sono già più di 30 mila i tagliandi di conferma staccati. Anche il prossimo anno, insomma, il colpo d'occhio del pubblico giallorosso non mancherà.