Roma, Kumbulla punta la Juve: “Comincia la settimana” – FOTO

A fare notizia in casa Roma, tra una possibile sconfitta a tavolino all’orizzonte e gli ultimi sviluppi in chiave mercato, è anche l’entusiasmo dei nuovi arrivati. Marash Kumbulla è carico per la nuova esperienza ed ha già tappezzato il suo profilo Instagram di giallo e di rosso. L’ultimo post pubblicato oggi ritrae il difensore nel corso della seduta di allenamento, con un messaggio molto chiaro in vista anche dei prossimi impegni: “Inizia la settimana”, con tanto di hashtag #dajeroma. Una piccola dichiarazione d’amore da parte dell’albanese, che sembra già molto a suo agio nella realtà capitolina e corre veloce verso una maglia da titolare in vista del big match tra Roma e Juventus. Entusiasmo e determinazione: così Kumbulla vuole conquistare Fonseca e i tifosi.