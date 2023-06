Roma, Kluivert torna dal Valencia con la valigia pronta: piace al Bournemouth

Una delle prerogative più importanti e difficili per Tiago Pinto quest'estate, sarà quella di vendere i cosiddetti esuberi. È il caso di Justin Kluivert, che tornerà a Trigoria dopo il prestito al Valencia. Quella di quest'anno, non è stata neanche una stagione particolarmente amara per lui, anzi. Il talento olandese, in 29 presenze, tra campionato e coppa, ha collezionato 8 gol e 2 assist. Questo, però, non è bastato a convincere la dirigenza spagnola a confermarlo. Il figlio d'arte, rientrerà nella capitale ma non per molto. Sia la dirigenza che Mourinho hanno ribadito di non puntarci più e l'ipotesi di un nuovo prestito è dietro l'angolo. Su di lui, infatti, come riportato da Sportitalia, sembra esserci l'occhio vigile del Bournemouth, pronto ad accaparrarselo. La Premier League è un campionato nella quale Kluivert non ha mai giocato e per questo, starebbe valutando attentamente l'offerta. Attualmente, il contratto che lega l'esterno olandese alla squadra giallorossa è fino al 2025. Pinto lavora per trovargli una giusto approdo.