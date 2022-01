Roma, Karsdorp in forte dubbio: tocca ancora a Maitland-Niles

Il terzino olandese, già assente con la Juve per squalifica, è in forte dubbio. Torna invece Zaniolo

Tocca ancora a Maitland-Niles, a meno di sorprese. Stando a quanto riporta Leggo, infatti, in occasione del match di domenica prossima contro il Cagliari sarà indisponibile Rick Karsdorp. Il terzino era già out con la Juve per squalifica mentre stavolta è in dubbio per problemi fisici. La probabile assenza dell'olandese si aggiunge a quelle degli squalificati Ibanez e Cristante. Al loro posto Mancini e il neo acquisto Oliveira. Saranno a disposizione, invece, Zaniolo e Fuzato. Quest'ultimo era risultato positivo al Covid una settimana fa.