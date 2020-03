Roma, Kalinic spezza il digiuno: l’ultima doppietta nel 2017 – FOTO

La gioia del primo gol in giallorosso gli era stata tolta proprio contro il Cagliari, nella sfida all’Olimpico durante il girone d’andata. Kalinic stasera si riprende la Roma e la porta in vantaggio dopo la rete sarda di Joao Pedro. La squadra di Fonseca sorride e con lei anche il centravanti giallorosso: Kalinic mancava il gol da più di un anno (precisamente dal 17 gennaio 2019), l’ultimo era arrivato con la maglia dell’Atletico Madrid. Se si vuole trovare invece l’ultima doppietta del croato bisogna risalire al 17 settembre 2017, quando Kalinic debuttò con la maglia del Milan nella vittoria contro l’Udinese per 2-1. Le reti del croato al Cagliari, con le due firme di stasera, ammontano a sei: con la maglia della Fiorentina Kalinic era riuscito a segnare in totale altri quattro gol nella stagione 2016/2017.