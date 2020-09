Roma-Juventus, sul prato dell’Olimpico i teloni per la pioggia – VIDEO

Roma-Juve sarà “condita” dal maltempo. La pioggia non sta dando tregua alla capitale e anche per questo sono stati posizionati i teloni sul terreno dell’Olimpico. Una mossa per evitare che nelle ore precedenti alla partita l’acqua renda il prato troppo pesante. La partita non è comunque a rischio e si disputerà regolarmente. Alle 20.45 il fischio d’inizio, ma già intorno alle 20 le squadre saranno in campo per la fase di riscaldamento. Per la prima volta post lockdown all’Olimpico saranno presenti mille tifosi, alcuni scelti dagli sponsor e altri dal personale medico.