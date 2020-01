Roma-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Domani alle 20.45 Roma e Juventus si affronteranno all’Olimpico nel posticipo della 19esima giornata di campionato. I giallorossi dovranno rialzare la testa dopo la brutta sconfitta con il Torino, prendendo punti importanti per la corsa Champions. I bianconeri invece tornano nella capitale dopo la sconfitta con la Lazio rimediata lo scorso dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

All.: Fonseca

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.

All.: Sarri

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Juventus sarà tra trasmetta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.