Roma-Juventus, le probabili formazioni

Le scelte di Mourinho e Allegri

Archiviata la sconfitta contro il Milan, la Roma deve subito prepararsi ad affrontare la Juventus ospite all'Olimpico domenica alle 18:30. Le espulsioni di Mancini e Karsdorp complicano e non poco i piani di Mourinho che dovrà ricorrere a una formazione inedita. Davanti a Rui Patricio, guarito dai dolori alla schiena, si prospetta una difesa a tre con Smalling, Ibanez e uno tra Kumbulla e Cristante. A centrocampo, se Bryan si accomoderà dietro, verranno confermati i tre scesi in campo a Milano, altrimenti a pagarne le spese sarà uno tra Mkhitaryan e Pellegrini. La fascia destra è quella che più preoccupa lo Special One: Karsdorp non ha sostituti e il neo acquisto Maitland-Niles potrebbe non farcela. Il principale indiziato a tappare la falla sembra El Shaarawy, mentre dalla parte opposta toccherà a Vina. L'attacco sarà quello ormai collaudato con Zaniolo e Abraham. Allegri ritrova più di un titolare, ma soprattutto Chiellini, risultato negativo al Covid nel pomeriggio. Tornerà dal 1' anche Dybala. In dubbio Alex Sandro per un affaticamento.