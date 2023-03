Roma-Juventus, le formazioni ufficiali di Mourinho e Allegri

A 5 giorni dalla debacle di Cremona, la Roma torna in campo in Serie A per la 25esima giornata di Serie A. Di fronte, allo Stadio Olimpico, la Juventus di Massimiliano Allegri reduce da quattro vittorie consecutive. Il possibile aggancio al secondo posto è sfumato a causa dei colpi di Tsadjout e Ciofani ma questa sera, la formazione dello Special One può sfruttare il passo falso del Milan distante solo 3 punti. Pellegrini ce la fa e insieme a Wijnaldum alle spalle di Dybala. A centrocampo torna la coppia Matic-Cristante con Zalewski e Spinazzola sulle corsie esterne. In difesa torna Smalling dopo la squalifica.