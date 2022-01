Roma-Juventus, Domani alle 11.30 la conferenza stampa di Allegri. Torna Dybala

Il tecnico toscano parlerà alla stampa nella mattinata di sabato. Poi allenamento e partenza per la capitale. Da monitorare Chiellini

Non c'è tempo di soffermarsi sul pareggio contro il Napoli di ieri, che la Juventus si proietta già alla sfida di domenica all'Olimpico contro la Roma. Domani la squadra partirà per Roma nel tardo pomeriggio. Prima, il programma prevede l'allenamento, preceduto a sua volta dalla conferenza stampa di Mister Allegri, alle 11.30. Paulo Dybala torna a disposizione per giocare dal 1', dopo lo spezzone di ieri. Out invece Leonardo Bonucci, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini possono tornare a disposizione del tecnico toscano, il quale potrebbe giocarsi anche la carta Dejan Kulusevski. Tutto dipenderà dall'esito del tampone per il capitano Giorgio Chiellini. Se non ci sarà, la Juventus andrà avanti con la coppia De Ligt-Rugani. In dubbio Alex Sandro dopo il risentimento muscolare patito ieri contro i partenopei. Insomma, tra infortuni, problematiche legate al Covid e espulsi, Roma-Juventus non si appresta a regalare in campo uno scenario degno di nota. Il day after della gara contro il Napoli ha visto effettuare allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, e seduta più intensa per chi è rimasto a riposo.