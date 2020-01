Roma-Juventus, Balbo sotto la Sud: “I giallorossi possono vincere stasera”

Prima dell’inizio di Roma–Juventus, big match che andrà a chiudere il girone d’andata di Serie A per i giallorossi, Abel Balbo è tornato sotto la Curva Sud per un giro nel pre-partita. Il bomber argentino che nel suo curriculum vanta ben sette stagioni alla Roma, sarà presente in tribuna per assistere al big match della serata. Ai microfoni di Roma TV Balbo ha rilasciato un’intervista prima del fischio iniziale. Queste le sue dichiarazioni: “Ho visto una buona Roma in questa stagione. Come tutte le squadre alterna momenti di grande forma a periodi meno lucidi. Sta facendo molto bene,stasera ci vuole una grande squadra e un buon risultato per il morale perché la squadra è forte e può andare avanti. Sappiamo quanto è forte la Juve. Se tutti giocano con un obiettivo unico, penso che la Roma possa battere la Juve. I giocatori hanno talento e hanno espresso solo una parte del loro potenziale, penso che possano dare molto di più”.