Non è iniziata bene la partita per il terzino sinistro della Roma, Aleksandar Kolarov: dopo l’errore sul gol del vantaggio bianconero firmato da Demiral, al 14′ il serbo è stato ammonito da Guida per un fallo su Rabiot. Kolarov era diffidato a causa delle precedenti ammonizioni rimediate contro Cagliari, Milan, Fiorentina e Torino. Il terzino salterà dunque la trasferta di Genoa per tornare successivamente nel derby contro la Lazio.