Roma-Istanbul Basaksehir, i 20 convocati di Fonseca: out Smalling

Allo stadio Olimpico torna l’Europa League: domani sera alle 21 la Roma farà il suo esordio nella competizione sfidando l’Istanbul Basaksehir in occasione della prima giornata del Gruppo J. Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina, mister Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati. Venti i calciatori a sua disposizione, come prevedibile Smalling e Zappacosta non faranno parte della gara.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Cardinali

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Kluivert