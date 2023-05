Roma-Inter, Mourinho suona la carica: a fine partita riunisce la squadra in cerchio

La Roma esce sconfitta contro l'Inter e non trova la vittoria per quarta gara di fila. Mourinho a fine gara ha riunito la squadra in cerchio e ha caricato i giallorossi in vista della semifinale di giovedì contro il Leverkusen. Il momento è delicato e il mister lo sa bene. Le speranze di arrivare nei primi quattro posti in classifica si sono ridotte ulteriormente e la qualificazione alla prossima Champions League passa dall'Europa League. Dopo il discorso fatto è andato insieme al resto della squadra a ringraziare la Curva Sud. Lo Special One ha poi salutato anche i suoi vecchi tifosi che lo stavano acclamando indicandosi il cuore con la mano.