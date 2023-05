Roma-Inter, Matt Damon tifoso giallorosso: sciarpa al collo a New York

Il match tra Roma e Inter è andato di scena all'Olimpico, ma anche oltreoceano la partita è stata seguitissima. Presso il Roma Club New York, c'era, però, un tifoso davvero speciale ad assisterla: Matt Damon. Il noto attore americano, infatti, è stato immortalato con indosso una sciarpa giallorossa al collo. Non è la prima volta che il noto interprete mette in evidenza la propria fede per la squadra capitolina. Già in passato, in occasione dei suoi 49 anni, compiuti nel 2019, si era fatto fotografare con una maglia della Roma personalizzata.