Roma-Inter, Lautaro: “Abraham assenza importante, ma pensiamo a noi”

L'argentino ha parlato dell'assenza dell'inglese, ma si è lamentato anche del campo di 'San Siro': "Non è all'altezza"

La Roma perde, l'Inter invece vince senza troppi affanni contro lo Spezia, tutto a tre giorni dalla partita di sabato sera all'Olimpico. Lautaro Martinez, numero 10 nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Dazn' del match contro i giallorossi e soprattutto l'assenza per squalifica di Abraham:"Sicuramente per loro è un giocatore importante, ma noi dobbiamo pensare a noi, a riposare e pensare alla partita sul loro campo che sarà difficile. Dobbiamo portare a casa i tre punti". Lautaro se la prende anche con il campo di 'San Siro': "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero vincere davanti ai nostri tifosi e in casa. Ma facciamo fatica a fare il nostro gioco, stiamo lavorando per cose importanti e il campo deve essere all'altezza. Non va bene un campo così, perché non possiamo fare il gioco che vogliamo".