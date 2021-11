Roma-Inter, in vendita i biglietti: tagliandi extra per gli abbonati

Il club giallorosso rende noto che da oggi gli abbonati della Roma potranno acquistare tagliandi extra ad un prezzo scontato

La Roma ha messo in vendita i biglietti per il big match contro l'Inter. Per gli abbonati, dalle 12:00 di oggi, sarà possibile acquistare dei biglietti extra per un massimo di quattro. Per esercitare il diritto di prevendita basterà effettuare l'acquisto online inserendo il codice PNR e la data di nascita. I prezzi speciali degli abbonati partiranno da 35 € per la curva nord fino ad 86 € per la tribuna monte Mario. La vendita libera dei biglietti partirà da giovedì 11 alle ore 12:00 e sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per singola transazione. La società rendo noto che per tutto il periodo di vendita, gli abbonati 2021-22 potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, per l’acquisto di biglietti aggiuntivi, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.