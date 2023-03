Roma-Inter, in vendita i biglietti per gli abbonati plus: prezzi a partire da 40€

Dopo la corsa al biglietto per Roma-Feyenoord, i tifosi giallorossi da oggi potranno acquistare i tagliandi per il big match con l'Inter. La data della partita non è ancora ufficiale, ma si giocherà nel weekend del 6/7 maggio. La fase 1 è partita questo pomeriggio ed è dedicata a tutti gli abbonati plus. La seconda fase partirà dalle ore 16 di giovedì 30 marzo, e fino alle ore 15:59 di giovedì 6 aprile per i possessori di un abbonamento plus e classic. La vendita libera avrà inizio alle ore 16 (6 aprile). Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti, per singola transazione.