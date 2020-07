Roma-Inter, i convocati di Fonseca: out Zaniolo, torna Smalling

Nella lista dei convocati di Paulo Fonseca per Roma-Inter non c’è Nicolò Zaniolo ma si rivede Chris Smalling. Il talento giallorosso è stato vittima di un affaticamento muscolare al polpaccio che lo fa rinunciare alla partita contro la sua ex squadra. Il centrale inglese invece si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni ma è destinato alla panchina: in difesa ci saranno ancora Mancini, Ibanez e Kolarov. Ancora out Santon, Fazio e Mirante.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Smalling, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.