Roma, infortunio alla caviglia per Pellegrini: con la Fiorentina stringerà i denti

La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Mourinho. Sabato ci sarà la sfida contro la Fiorentina, ma il focus è sulla finale di Europa League col Siviglia. Out dalla sessione di questa mattina Lorenzo Pellegrini. Il capitano è ai box per un problema caviglia e le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. Il numero 7 è uscito zoppicando dopo la sfida con la Salernitana per e si è fatto male nel punto dove era stato colpito duramente a Leverkusen. Lorenzo stringerà i denti per la trasferta di Firenze e vuole giocare qualche minuto. Non si sono allenati Dybala, Camara e Spinazzola. La Joya ha lavorato anche durante i giorni di riposo, salterà la trasferta di Firenze e farà di tutto per esserci mercoledì a Budapest.