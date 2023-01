Roma, infortunio per Abraham e Spinazzola: fastidio al flessore destro per entrambi

Le loro condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. Altre grane per Mourinho a tre giorni dalla delicata sfida in Coppa Italia contro la Cremonese

Problema muscolare per Abraham durante il match col Napoli. Il centravanti inglese si è fatto male al flessore della coscia destra nel tentativo di conquistare un pallone. Il numero 9 è stato costretto al cambio, al suo posto è entrato Belotti. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore. Altra grana per Mourinho a tre giorni dalla delicata sfida in Coppa Italia contro la Cremonese. I giallorossi torneranno in campo mercoledì alle ore 21. Anche Spinazzola è uscito al 46' per lo stesso problema: infortunio al flessore destro.