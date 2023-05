Roma in volo verso Firenze: out Dybala, Pellegrini, Matic, Spinazzola e Rui Patricio

A cinque giorni dalla partita più importante nella storia recente del club, la Roma non può abbassare la guardia in Serie A. Domani i giallorossi affronteranno la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi in un match di poco valore per quanto riguarda il campionato, ma che assume contorni ben più importanti in vista delle finali che aspettano entrambe le squadre. La Roma come di consueto è partita dal Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino per raggiungere il capoluogo toscano. L'obiettivo della trasferta è ovviamente arrivare a Budapest senza allungare ancor di più la lista degli infortunati e per questo Mourinho ha scelto di lasciare a casa 5 titolari. Non sono partiti infatti con la squadra Paulo Dybala, come annunciato dallo stesso Mourinho nella conferenza stampa, Spinazzola, Lorenzo Pellegrini (fermo per un problema alla caviglia), Nemanja Matic e Rui Patricio oltre ai lungodegenti Kumbulla e Kasdorp. Da segnalare anche la presenza di Riccardo Pagano, vicecapitano della Primavera, alla sua prima convocazione con i grandi. Oltre a lui anche altri ragazzi della formazione di Guidi come Keramitsis, Missori e il portiere Baldi.