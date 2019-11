La Roma vola a Parma, presente Spinazzola – FOTO – VIDEO

Dopo la sconfitta di ieri sera, la Roma ha effettuato la classica seduta di scarico sui campi del Borussia in Germania. La squadra di Fonseca non farà infatti rientro nella Capitale, ma andrà direttamente a Parma dove domenica ci sarà la sfida contro la squadra di D’Aversa. I giallorossi sono dunque partiti da Moenchengladbach con destinazione Bologna, da lì lo spostamento sarà in pullman e ad aspettarli c’è già Spinazzola, nuovamente aggregato al gruppo dopo l’affaticamento muscolare. La rifinitura e la conferenza stampa del tecnico portoghese saranno domani andranno in scena proprio in Emilia.